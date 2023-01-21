Деятельность правительства РФ соответствует ожиданиям большинства россиян – опрос

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Деятельность правительства соответствует ожиданиям 51% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ по итогам трех лет работы кабмина, сообщил гендиректор центра Валерий Федоров.

Еще 16% респондентов заявили, что работа российского правительства превзошла ожидания, 25% отметили, что ожидали большего и 8% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Согласно опросу, четверть россиян с хорошим или очень хорошим уровнем благосостояния считают, что кабинет министров справляется со своими обязанностями лучше, чем они ожидали. Такое же мнение выразили 7% участников опроса, которые оценивают свое материальное положение как плохое.

"Выше всего уровень соответствия ожиданиям работы правительства РФ в Северо-Западном федеральном округе (22%), а ниже всего – в Центральном федеральном округе (12%)", – приводит слова Федорова ТАСС.

Он уточнил, что 44% россиян делают позитивный прогноз относительно того, как будет работать правительство в течение следующих трех лет, пессимистичный прогноз сделали около 6% граждан РФ. Еще 42% респондентов заявили, что не ожидают изменений в работе кабмина.

Согласно данным опроса, 58% населения страны считает, что в ближайшее время правительству нужно сделать упор на развитие здравоохранения, 41% – на образование и 23% – на сферу сельского хозяйства.

Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Опрос проводился 12–14 января в 80 регионах страны.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 14% россиян на регулярной основе читают газеты или журналы. В городах-миллионниках к печатными СМИ обращаются 6% опрошенных, при этом в Москве и Санкт-Петербурге – 15%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!