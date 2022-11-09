Свой бизнес имеют 10% россиян – ВЦИОМ

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На данный момент предпринимателями являются 10% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

"Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело (10%), за три десятилетия показатель увеличился в три раза (в 1992 году – 3%)", – говорится в сообщении.

Свое дело хотели бы открыть 23% респондентов, что на 8 процентных пунктов меньше, чем в 1992 году, и на 11 процентных пунктов – в 2016-м.

Доля тех, кто не хочет заниматься бизнесом, также выросла. Этот показатель составляет 65%. В 1992 году свое дело не хотели иметь 47% россиян, в 2016-м – 60%.

"Интерес к предпринимательству у населения сегодня ниже, чем 30 лет назад, и даже ниже, чем шесть лет назад", – резюмировали социологи.

По данным ВЦИОМ, типичный предприниматель в наши дни – это мужчина (13% против 6 среди женщин) в возрасте от 25 до 44 лет (14–15%), активный пользователь интернета (14%), житель Москвы или Санкт-Петербурга (15%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян (60%) не верят в гороскопы, 25% сомневаются в астрологических прогнозах. При этом чаще всего астрологам верят молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (27%), среди граждан старшего возраста гороскопам доверяют 13%. Женщины верят в астрологию больше, чем мужчины (21% против 8%).

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