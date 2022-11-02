За семь лет россияне стали вдвое меньше верить в гороскопы

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Больше половины жителей РФ (60%) не верят в гороскопы, 25% сомневаются в астрологических прогнозах, сообщил ВЦИОМ.

По сравнению с 2015 годом количество верящих в гороскопы сократилось вдвое, а сомневающихся выросло в 3,5 раза. Из результатов опроса следует, что россияне в вопросах предсказания судьбы больше доверяют отдельным людям (28%), чем звездам (15%).

Чаще всего астрологам верят молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (27%), среди граждан старшего возраста гороскопам доверяют 13%. Женщины верят в астрологию больше, чем мужчины (21% против 8%).

Кроме того, по данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин (28%) верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу. За семь лет этот показатель сократился в два раза, в то время как доля сомневающихся увеличилась с 7 до 26%. В предсказания скептиков не верят 46% респондентов.

Каждый четвертый опрошенный верит в колдовство и в способность некоторых людей наводить порчу, каждый второй относится к такому скептически. Как отмечает ВЦИОМ, типичный "верящий в колдунов" россиянин – это женщина старше 45 лет, которая имеет среднее специальное образование или ниже, живет в небольшом населенном пункте, а также которая является активным телезрителем.

В сентябре около 75% россиян признались, что читают гороскопы. По результатам исследования Rambler&Co 45% опрошенных не верят в астрологию и читают такие прогнозы для развлечения, 23% читают, если встречают где-либо. Ежедневно сверяются с гороскопом 4% респондентов.

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