Порядка 75% россиян признались в чтении гороскопов

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Большинство жителей России (75%) признались, что читают гороскопы, сообщает "Мослента" со ссылкой на исследование компании Rambler&Co.
При этом 45% не верят в них и делают это для развлечения. А 23% читают гороскопы, когда встречают где-либо. Еще 4% ежедневно сверяются с ними, а 3% смотрят ретроспективно в конце дня, в то время как 25% не читают гороскопы никогда.
Согласно результатам опроса, не полагаются в своей жизни на различные практики 56% респондентов, при этом 44% заявили о важности нерационального способа познания мира. Уточняется, что 22% из них верят в народные приметы, 13% – в астрологию, 5% – в предсказания, 4% обращаются к картам таро.
Исследования было проведено с 29 августа по 5 сентября среди свыше 300 тысяч пользователей, из которых 58% – мужчины и 42% – женщины.
Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и узнал, насколько важным критерием для работодателей являются знаки зодиака соискастелей.
Только 7% компаний обращают внимание на этот критерий. Кроме того, 8% рассказали, что учитывают информацию гороскопов при обсуждении кандидатов на определенные позиции. Остальные 85% респондентов признались, что вообще не обращают внимания на знаки зодиака будущих сотрудников.
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