Нумеролог рассказал, какой тайный код носит имя человека

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Нумеролог рассказал, как узнать свой характер по коду имени, сообщает News.ru.
По мнению эзотериков, имя может много рассказать о человеке. Чтобы рассчитать код своего имени,
надо воспользоваться нумерологической таблицей, где каждой букве соответствует цифра.
Полученные цифры следует сложить до однозначного числа. К примеру, имя Александр будет выглядеть так: 1+2+5+2+3+1+5+4+2=25=2+5=7. Последняя цифра и есть персональное число имени. У каждой цифры от одного до девяти есть свое обозначение.
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко ранее в беседе с Москвой 24 рассказала, как на сознание людей влияют ежедневные гороскопы. По мнению эксперта, при чрезмерном доверии подборкам люди "сужают" свое мышление.
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