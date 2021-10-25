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Общество

09:19

Нумеролог рассказал, какой тайный код носит имя человека

общество

Фото: Depositphotos/AndrewLozovyi

Нумеролог рассказал, как узнать свой характер по коду имени, сообщает News.ru.

По мнению эзотериков, имя может много рассказать о человеке. Чтобы рассчитать код своего имени,
надо воспользоваться нумерологической таблицей, где каждой букве соответствует цифра.

Полученные цифры следует сложить до однозначного числа. К примеру, имя Александр будет выглядеть так: 1+2+5+2+3+1+5+4+2=25=2+5=7. Последняя цифра и есть персональное число имени. У каждой цифры от одного до девяти есть свое обозначение.

  • Цифра 1 означает солнечный свет и энергию. Людей с такой цифрой отличают лидерские качества и умение добиваться поставленных целей. Они справедливы, добродушны, но обществу предпочитают одиночество, чтобы реализовать творческие цели.
  • Цифра 2 характеризует лунную энергию. Чаще всего люди с таким кодом остаются на втором плане. Они ведомы в коллективе и в личной жизни. У этих людей развита интуиция, они дружелюбны, однако иногда слишком эмоциональны. Они нуждаются в опоре среди близких.
  • Цифра 3 характеризует оптимистов и жизнелюбов, умеющих найти выход из затруднительного положения. Им везет по жизни, они добродушны по натуре и обязательно используют подвернувшуюся сложную ситуацию себе на пользу.
  • Цифра 4 характеризуется оригинальностью и нестандартным подходом к делам. Люди с таким кодом принципиальны, независимы, отличаются хорошей памятью и быстротой реакции на изменения. Это талантливые организаторы, любят повеселиться и предпочитают большие дружеские компании и отдых на природе.
  • Цифра 5 относится к людям с инициативностью и пытливым умом. Они не терпят глупости и невежества, могут быть язвительными с оппонентами. Люди с таким кодом имени выбирают редкие профессии, склонны к необычным изысканиям и открытиям.
  • Цифра 6 отвечает за легкость в общении, творческий потенциал и быструю приспособляемость. Людей с таком кодом очень любят окружающие. Они вызывают у люде вокруг только положительные впечатления. Эти люди умеют радоваться жизни, а выбор профессии у них основан на предпочтении общения и помощи.
  • Цифра 7 характеризует людей уступчивых, чувствительных, неорганизованных и непоследовательных. Последнее качество оборачивается для носителей таких имен затруднительным финансовым положением. Задуманные задачи почти никогда не доводятся до логического конца. Эти люди избегают конфликтов, бывают заторможены и долго собираются при принятии очередного решения.
  • Цифра 8 характеризует прагматиков, склонных следовать правилам и нормам. Они требовательны к окружающим, предпочитают во всем порядок, носят маску холодности и безразличия, не подпускают к себе посторонних. Также они отличаются трудолюбием и педантизмом, что ведет к материальному благополучию. Носители таких имен отличаются верностью в любви.
  • Цифра 9 характеризует бунтарей. Им нельзя мешать на пути к цели, иначе они сделают все наоборот. Они очень импульсивны, что мешает им рассчитать свои силы. Это нередко приводит к неудачам в делах. Иногда носители имен с таким кодом испытывают трудности в романтических отношениях из-за повышенного самолюбия.

При этом нумерологи предупреждают, что несмотря на влияние имени на человека, не стоит слишком углубляться в характеристику по цифрам – лучше относиться к ним как к подсказке к действиям.

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко ранее в беседе с Москвой 24 рассказала, как на сознание людей влияют ежедневные гороскопы. По мнению эксперта, при чрезмерном доверии подборкам люди "сужают" свое мышление.

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