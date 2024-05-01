Путин подписал указ о награждении россиян за трудовые заслуги

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в День Труда подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм. Документ был размещен на официальном портале правовых актов.

Так, звание Героя Труда получили:

заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова;

гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко;

главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков;

водитель АО "Разрез Тугнуйский" в Бурятии Алексей Халмакшинов;

машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени Варичева в Курской области Владимир Щедов.

Также президент принял решение о награждении пяти коллективов за большой вклад в развитие промышленности РФ:

Омский завод транспортного машиностроения;

Северное машиностроительное предприятие;

Институт черной металлургии имени Бардина;

"Русполимет";

предприятие "Старт" имени Проценко.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда главе Совфеда Валентине Матвиенко. В указе главы государства отмечаются ее особые трудовые заслуги перед страной и народом.

До этого президент учредил почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ". Звание будут присваивать высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги в обеспечении укрепления правопорядка и законности в профильных учреждениях.