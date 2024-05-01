01 мая, 11:31Общество
Путин подписал указ о награждении россиян за трудовые заслуги
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в День Труда подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм. Документ был размещен на официальном портале правовых актов.
Так, звание Героя Труда получили:
- заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова;
- гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко;
- главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков;
- водитель АО "Разрез Тугнуйский" в Бурятии Алексей Халмакшинов;
- машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени Варичева в Курской области Владимир Щедов.
Также президент принял решение о награждении пяти коллективов за большой вклад в развитие промышленности РФ:
- Омский завод транспортного машиностроения;
- Северное машиностроительное предприятие;
- Институт черной металлургии имени Бардина;
- "Русполимет";
- предприятие "Старт" имени Проценко.
Ранее Путин присвоил звание Героя Труда главе Совфеда Валентине Матвиенко. В указе главы государства отмечаются ее особые трудовые заслуги перед страной и народом.
До этого президент учредил почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ". Звание будут присваивать высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги в обеспечении укрепления правопорядка и законности в профильных учреждениях.