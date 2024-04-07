Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе Совфеда Валентине Матвиенко. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

По данным документа, президент РФ присвоил звание за особые трудовые заслуги перед страной и народом.

При этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Матвиенко орден великой княгини Елисаветы Феодоровны I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. На сайте Русской православной церкви сказано, что глава Совфеда РФ демонстрирует пример высокого профессионализма и деятельной заботы о граждан России.

"Вы вместе с вашими коллегами многое делаете для укрепления подлинного суверенитета нашей страны и консолидации народа, патриотического воспитания молодежи и утверждения в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей", – уточнил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл в честь 75-летия Матвиенко также пожелал ей сил и бодрости духа.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной и звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему. Кикина была удостоена награды за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полете на МКС. Садовничий был награжден званием за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также активную общественно-политическую деятельность.

