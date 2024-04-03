Путин присвоил звания ректору МГУ Садовничему и космонавту Кикиной

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Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной и звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему. Указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кикина была удостоена награды за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полете на МКС. Кроме того, ей присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Садовничий был награжден званием за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также активную общественно-политическую деятельность, указано в документе.

Ранее историк космонавтики Александр Железняков заявил, что российскому космонавту Андрею Федяеву могут не присвоить звание Героя России.

С его слов, полеты на американских кораблях в РФ котируются несколько иначе, чем полеты на российских "Союзах". Поэтому награды будут, но не столь весомые, отметил Железняков. Аналогичное предположение он высказывал и по поводу Кикиной.