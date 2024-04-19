Гендиректор музеев Кремля получила орден "За заслуги перед Отечеством"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин наградил директора музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ о присвоении награды был подписан главой государства.

В документе сказано, что орден вручается Гагариной за вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.

17 апреля дочери первого космонавта Юрия Гагарина Елене исполнилось 65 лет.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной и звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему.

Кикина была удостоена награды за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полете на МКС. Садовничий был награжден званием за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также активную общественно-политическую деятельность.

