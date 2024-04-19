19 апреля, 11:45Культура
Гендиректор музеев Кремля получила орден "За заслуги перед Отечеством"
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин наградил директора музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ о присвоении награды был подписан главой государства.
В документе сказано, что орден вручается Гагариной за вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.
17 апреля дочери первого космонавта Юрия Гагарина Елене исполнилось 65 лет.
Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной и звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему.
Кикина была удостоена награды за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полете на МКС. Садовничий был награжден званием за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также активную общественно-политическую деятельность.