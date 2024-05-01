Небензя раскритиковал проект резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице

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Проект резолюции о событиях в Сребренице, который продвигают в Генеральной Ассамблее ООН постпред Боснии и Герцеговины (БиГ) и ряд представителей западных стран, нарушает Дейтонское соглашение. Такое заявление сделал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Проект резолюции ГА ООН по Сребренице – однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года с целью достичь национального примирения, как это заявлено. Очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий", – приводит его слова ТАСС.

Постпред РФ отметил, что проект резолюции был инициирован без согласия Президиума БиГ, что является нарушением Дейтонских соглашений о мире в Боснии.

Небензя подчеркнул, что народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории, и заявил, что Россия выступает категорически против данного проекта.

Документ характеризует убийство в Сребренице в 1995 году около 8 тысяч боснийских мусульман как геноцид. Небензя отмечает, что данная резолюция не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в БиГ.

В июле 1995 года, когда город Сребреница в Боснии и Герцеговине перешел под контроль сербских формирований, там погибли или пропали более 8 тысяч мусульман.

Трибунал по бывшей Югославии признал ответственными за массовые расправы над мусульманами генерала Ратко Младича и лидера боснийских сербов Радована Караджича.