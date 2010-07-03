Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению, передает РИА Новости.
Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году признал его виновным в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. Бывший лидер боснийских сербов получил 40 лет тюремного заключения.
Тогда же защита подала апелляцию. В 2018 году обвинение потребовало пожизненного заключения для Караджича.
Караджич – экс-политик, психиатр по специальности и поэт. Был президентом РС с 1992 по 1996 годы.
Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война. Она продлилась до 1995 года. По оценкам экспертов, в конфликте погибли около 100 тысяч человек.
Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия, используя документы "доктора Дабича". Спецслужбы вышли на его след благодаря телефонному звонку. В 2008 году Караджича задержали и передали в Гаагу.
Он не отрицал, что во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине были совершены преступления. Но, по мнению политика, он к ним не причастен.
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