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Вся Европа рискует стать плацдармом для военного противостояния из-за действий США. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня не только Украина, но и вся Европа рискует вновь стать плацдармом военного противостояния, в которое вас последовательно втягивают из-за океана. Нужно ли это населению европейских стран? Хочется верить, что нет", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя отметил, что опросы общественного мнения, проведенные в январе этого года в 12 странах Европы, показывают, что лишь 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию.

Он напомнил, что европейские фермеры бунтуют, не желая терять сельскохозяйственные рынки из-за демпинга украинских экспортеров. По его мнению, никакое "европейское будущее" насквозь коррумпированной, криминальной Украине с нищим населением, в которую ее из "всесоюзной житницы" превратило нынешнее марионеточное руководство, теперь не светит.

Небензя также заявил, что Украине с того момента, как она обрела формальную независимость, досталась незавидная роль антироссийского плацдарма. По его словам, еще в 2004 году в ней состоялся первый срежиссированный Западом антиконституционный переворот, который, однако, не был поддержан народом. Он отметил, что с тех пор Запад стал готовить переворот таким образом, чтобы навсегда изничтожить патриотически ориентированную оппозицию, что и происходит все годы после "майдана" в 2014 году.

Ранее Небензя заявил, что не будет слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности по Украине. Он отметил, что представители ЕС могут упражняться в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир "лицемерными презентациями" под копирку.

Постпред РФ также подчеркнул, что "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является фальшивкой и ультиматумом. Небензя сказал, что цели СВО все равно будут достигнуты, даже если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле.