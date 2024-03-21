Лидеры ЕС согласились на открытие переговоров о членстве с Боснией и Герцеговиной

Фото: 123RF/promesaartstudio

Главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляем!", – приводит его слова РИА Новости.

Мишель уточнил, что теперь предстоит серьезная работа.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК объявит о рекомендации Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества.

По ее словам, для вступления в союз нужен большой прогресс, но страна показывает, что она может соответствовать критериям членства, также к этому стремятся ее граждане.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года