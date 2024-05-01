Житель Нью-Йорка признался в передаче России технологий для беспилотников

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36-летний житель Нью-Йорка Николай Григорьев признал вину в организации схемы по незаконной передаче американских военных технологий российским компаниям. Об этом сообщает Минюст США, пишет РИА Новости.

"Житель Нью-Йорка признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках", – указано в заявлении американского ведомства.

Григорьева обвиняют в причастности к схеме по передаче американских технологий российским компаниям на общую сумму более чем в 250 тысяч долларов. Мужчине грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, дата вынесения приговора на данный момент не назначена.

Ранее Минюст США сообщил, что россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Россиянину грозит 30 лет тюрьмы за указанные правонарушения, ожидается, что приговор вынесут в конце июня в суде Манхэттена.

До этого в США арестовали гражданина РФ Руслана Астамирова по подозрению в причастности к кибератакам и распространению вирусов-вымогателей.