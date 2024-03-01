02:10Политика
Россиянин Марченко признал вину в контрабанде товаров двойного назначения – Минюст США
Фото: 123RF/olegdudko
Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил Минюст США.
Марченко признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и контрабанде товаров двойного назначения. Уточняется, что его арестовали в сентябре прошлого года.
Россиянину грозит 30 лет тюрьмы за указанные правонарушения. Ожидается, что приговор вынесут в конце июня в суде Манхэттена.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты включили двух россиян Артура Сунгатова и Ивана Кондратьева в санкционный список по киберпреступлениям. В рамках ограничительных мер планируется заблокировать их активы в США.
До этого аргентинская полиция задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу украинской стороны. Власти Украины обвинили его в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия Львовские автобусные заводы.
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