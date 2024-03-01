Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:10

Политика

Россиянин Марченко признал вину в контрабанде товаров двойного назначения – Минюст США

Фото: 123RF/olegdudko

Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил Минюст США.

Марченко признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и контрабанде товаров двойного назначения. Уточняется, что его арестовали в сентябре прошлого года.

Россиянину грозит 30 лет тюрьмы за указанные правонарушения. Ожидается, что приговор вынесут в конце июня в суде Манхэттена.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты включили двух россиян Артура Сунгатова и Ивана Кондратьева в санкционный список по киберпреступлениям. В рамках ограничительных мер планируется заблокировать их активы в США.

До этого аргентинская полиция задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу украинской стороны. Власти Украины обвинили его в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия Львовские автобусные заводы.

Читайте также


политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика