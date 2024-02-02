Киев обвиняет задержанного в Аргентине россиянина в мошеннической попытке сохранить бизнес

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Власти Украины обвинили россиянина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине, в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия Львовские автобусные заводы, сообщает РИА Новости.

В 2022 году работники ГБР сообщили, что заочно подозревают Чуркина и его сообщника, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

"Львовские автобусные заводы" взяли кредит в государственном банке под залог своего имущества. Чуркин же якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

В октябре прошлого года ГБР сообщало, что в 2005 году Чуркина избрали председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта", что позволило ему принимать решение об отчуждении объектов недвижимости.

В 2008 году он организовал отчуждение восьми объектов недвижимого имущества бывшего госпредприятия. Их новыми собственниками стали его коммерческие структуры. В 2016 году он реализовал подобную схему, организовав подлог судебного решения, которое стало основанием создания якобы законных условий для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу его группы предприятий. Сумма ущерба нанесенного ЗАО "Завод коммунального транспорта" составляет более 367 миллионов гривен.

Имущество завода вернули государству. Мужчину же обвинили по двум статьям – подлог с целью использования официального документа, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, и завладение имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Санкции этих статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что аргентинская полиция задержала россиянина 30 января по запросу Интерпола Украины. Чуркин прибыл в Аргентину с семьей в качестве туристов. Ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.

Уже состоялось предварительное заседание суда, который освободил россиянина под подписку о невыезде из страны. В ближайшее время состоится еще одно заседание суда, на котором примут решение о возможной экстрадиции Чуркина на Украину.