Верховный суд Финляндии запретил экстрадицию на Украину россиянина Тордена – СМИ

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Верховный суд Финляндии потребовал выпустить на свободу 36-летнего россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), который был задержан по просьбе Украины. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Так, по решению суда Тордена нельзя экстрадировать на Украину. При этом уточняется, что оснований для нахождения мужчины под стражей нет, поэтому его необходимо освободить.

О задержании некоего россиянина по запросу властей Украины стало известно утром 25 августа, его личность не раскрывалась. При этом, по некоторым данным, мужчину задержали за месяц до этого, а посольство проинформировали лишь в конце лета.

Позже выяснилось, что задержанный – Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер".

Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

14 сентября суд в Финляндии оставил в силе арест россиянина Яна Петровского, задержанного минувшим летом по запросу украинских властей. Адвокат мужчины добавила, что к делу привлекли известного финского адвоката Хейкки Лампелу, который работал над многими громкими делами в стране.

