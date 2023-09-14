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14 сентября, 11:56

Политика

Суд в Финляндии оставил в силе арест россиянина Петровского

Фото: 123RF/elenanoeva

Районный суд Итя-Уусимаа в Финляндии оставил в силе арест россиянина Яна Петровского, задержанного минувшим летом по запросу украинских властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Наталью Мальгину.

"Пока решение осталось без изменений", – сказала юрист и добавила, что к делу привлекли известного финского адвоката Хейкки Лампелу, который работал над многими громкими делами в стране.

О задержании некоего россиянина по запросу властей Украины стало известно утром 25 августа, его личность не раскрывалась. При этом, по некоторым данным, мужчину задержали за месяц до этого, а посольство проинформировали лишь в конце лета.

Позже выяснилось, что задержанный – Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер".

Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

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