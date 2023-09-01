Арестованный на Кипре россиянин отправлен в центральную тюрьму Никосии – СМИ

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Россиянин Артур Петров, которого арестовали на Кипре по требованию США из-за экспорта микроэлектроники, отправлен в центральную тюрьму Никосии. Об этом рассказал ТАСС источник в местной полиции.

Как сообщили в ведомстве, россиянин будет находиться под стражей до 6 сентября – именно тогда, вероятно, начнется рассмотрение вопроса о его экстрадиции в суде.

Посольство РФ потребовало от властей Кипра встречу с Петровым, который пока не обращался к дипломатам России за консульской помощью.

По информации собеседника агентства, по совокупности обвинений мужчине могут назначить пожизненный срок.

Ранее в министерстве юстиций США сообщили, что гражданина России и Германии Артура Петрова подозревают в участии в сети по незаконной закупке американских технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. Его арестовали 26 августа на Кипре по запросу властей США.

В Минюсте отметили, что эта деятельность осуществлялась в обход ограничений США на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.