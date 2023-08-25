Суд в Финляндии продлил арест задержанного россиянина Петровского

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Районном суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил срок содержания под стражей россиянина Яна Петровского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей", – зачитал решение судья.

Отмечается, что вопрос об экстрадиции мужчины на Украину будет рассмотрен позже. В заседании россиянин участвовал по видеосвязи из СИЗО города Вантаа. Свою внешность он пытался скрыть, а представился на русском языке как Воислав Торден.

В финской прессе заметили, что Воислав переводится как воюющий на стороне славян.

О задержании россиянина по запросу властей Украины стало известно утром 25 августа, его личность не раскрывалась. При этом финские власти проинформировали об этом посольство РФ еще два дня назад.

Позже стало известно, что задержанный – Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая, по некоторым данным, связана с ЧВК "Вагнер". Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах.

