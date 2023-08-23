Генпрокуратура Казахстана продолжает экстрадиционную проверку по Кислицину

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Генпрокуратура Казахстана еще не завершила экстрадиционную проверку в отношении сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, поэтому решение о его выдаче России и США еще не вынесено. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в ведомстве.

В ведомстве добавили, что решение вынесут исходя из норм международных договоров и закона Казахстана после завершения проверки. Генпрокуратура добавила, что правовое сотрудничество по экстрадиции между Россией и Казахстаном основано на Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. С Америкой же страна осуществляет правовые взаимоотношения на базе Межамериканской конвенции о выдаче и некоторых других специальных конвенций.

"Эти международные договоры предусматривают основания для отказа в выдаче лиц", – заявили в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, отказать в выдаче могут, например, если истек срок давности привлечения к уголовной ответственности или же в Казахстане такое преступление не наказывается по закону.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. Столичный суд заочно арестовал Кислицина.

Позже стало известно, что главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Впоследствии представители компании обратились в российское генконсульство.

Россия попросила Казахстан не торопиться с удовлетворением запроса Вашингтона. Генконсульство РФ также обратилось к властям республики с просьбой предоставить российским представителям доступ к Кислицину.

Прокуратура Казахстана заявила, что российский запрос на экстрадицию задержанного в стране россиянина Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой США.