Суд в Москве заочно арестовал главу департамента F.A.C.C.T.

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Московский суд заочно арестовал главу департамента компании F.A.C.C.T. по защите от кибератак Никиту Кислицына, сообщает ТАСС.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кислицына Никиты Игоревича <...> сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ", – заявила судья.

Кислицына обвиняют в преступлении по части 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения").

Позже, как сообщили РИА Новости, Кислицына задержали в Казахстане 22 июня. В связи с задержание представители F.A.C.C.T. обратились в Генконсульство РФ.

При этом отмечается, что задержание Кислицына не связано с деятельностью F.A.C.C.T., а произошло из-за случая десятилетней давности, когда мужчина работал журналистом и независимым исследователем, уточнили в компании. Запрос на арест и дальнейшую экстрадицию был сделан США.

В F.A.C.C.T. также заявили, что законных оснований для задержания Кислицына на территории Казахстана нет. Компания наняла адвокатов для содействия в защите мужчины.

F.A.C.C.T. – преемник Group-IB в России. В отношении основного акционера российского юрлица Ильи Сачкова 6 июля начнут рассматривать дело о госизмене.

Ранее сообщалось, что Кислицына объявили в розыск в РФ за неправомерный доступ к охраняемой законом информации. Следствие обратилось к Тверскому суду Москвы с просьбой заочно арестовать Кислицына по делу.

До этого стало известно, что Федеральная служба безопасности России завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении предпринимателя, основателя и совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова.

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