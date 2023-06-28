Главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. объявили в розыск в РФ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB. – Прим. ред.) Никита Кислицын был объявлен в розыск в РФ за неправомерный доступ к охраняемой законом информации.

"В рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения" в розыск объявлен Кислицын", – передает слова сотрудника правоохранительных органов ТАСС.

Отмечается, что следствие обратилось к Тверскому суду Москвы с просьбой заочно арестовать Кислицына по делу.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении предпринимателя, основателя и совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова.

Сачков был арестован в сентябре 2021 года, его подозревали в государственной измене. После задержания мужчина был заключен под стражу на два месяца, до этого отмечалось, что в штаб-квартире компании проводились обыски.

В ноябре 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Сачкова, суд удовлетворил ходатайство следствия. Тогда Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Вину предприниматель не признал, а уголовное дело никак не связано с деятельностью основанной им компании.

Затем арест вновь продлевали дважды – в феврале и в сентябре 2022 года.



Место главы компании Group-IВ займет ее сооснователь Дмитрий Волков