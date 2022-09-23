Мосгорсуд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца

15:17
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Мосгорсуд продлил на три месяца арест основателю Group-IB Илье Сачкову. Его обвиняют в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сачкова Сергея Афанасьева.
По его словам, защита основателя Group-IB обжалует данное решение.
"<…> Как нам кажется, в этом году расследование дела завершено не будет, ожидаем, что это случится в первой половине 2023-го", – поделился Афанасьев.
Слушание по делу Сачкова прошло в закрытом от публичных посещений формате. Уточняется, что арест продлили в Мосгорсуде, так как предприниматель находится под стражей более года.
Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски.
В ноябре 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Сачкова. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Тогда Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Вину предприниматель не признал, а уголовное дело никак не связано с деятельностью основанной им компании.
В феврале 2022 года арест снова продлили на три месяца. Такое решение принял Лефортовский суд столицы по ходатайству ФСБ. Заседание по данному делу проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Group-IB – это международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак. Компания является партнером Интерпола и Европола, а также российских и международных финансовых корпораций.
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