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Происшествия

15:17

Мосгорсуд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца

судыпроисшествия

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Мосгорсуд продлил на три месяца арест основателю Group-IB Илье Сачкову. Его обвиняют в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сачкова Сергея Афанасьева.

По его словам, защита основателя Group-IB обжалует данное решение.

"<…> Как нам кажется, в этом году расследование дела завершено не будет, ожидаем, что это случится в первой половине 2023-го", – поделился Афанасьев.

Слушание по делу Сачкова прошло в закрытом от публичных посещений формате. Уточняется, что арест продлили в Мосгорсуде, так как предприниматель находится под стражей более года.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски.

В ноябре 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Сачкова. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Тогда Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Вину предприниматель не признал, а уголовное дело никак не связано с деятельностью основанной им компании.

В феврале 2022 года арест снова продлили на три месяца. Такое решение принял Лефортовский суд столицы по ходатайству ФСБ. Заседание по данному делу проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.

Group-IB – это международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак. Компания является партнером Интерпола и Европола, а также российских и международных финансовых корпораций.

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