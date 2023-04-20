Group-IB продолжит работу в РФ под брендом F.A.С.С.T.

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Group-IB продолжит работу на территории Российской Федерации под брендом F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. <...> Развитие бизнеса продолжится под новым брендом – F.A.С.С.T." – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что Group-IB будет представлена исключительно на международном рынке.

В пресс-службе пояснили, что собственность российской компании F.A.C.C.T. распределена в следующих долях: 37,5% владеет основатель Group-IB Илья Сачков, 25% принадлежат инвестиционной компании "Альтера Капитал", 15% владеет Алексей Козырев, 12,5% относятся к "Киберинвесту" и 10% владеет гендиректор F.A.С.С.T. Валерий Баулин.



В настоящее время разделение технологического стэка Group-IB как команд уже закончено. Однако сумма сделки не разглашается.

В компании подчеркнули, что нынешние владельцы сохранили контракты с клиентами из России. Кроме того, были сохранены продукты, технологии, сервисы, которые разработала российская сторона. До конца этого года в России использование бренда Group-IB и торговых марок компании завершится.

В Group-IB отметили, что разделение бизнеса началось еще в июле прошлого года. На финальном этапе сооснователь и СEO Group-IB Дмитрий Волков продал свои активы гендиректору F.A.С.С.T. Валерию Баулину, а затем вышел из числа акционеров.

Ранее сообщалось, что владелец бренда нижнего белья и домашней одежды Women’secret может передать некоторые свои точки продаж в РФ белорусскому франчайзи Fashion House.

Магазины в России будут осуществлять деятельность под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда. При этом работу могут начать не все точки продаж. Это связано с тем, что партнер Women’secret планирует отказаться от аренды площадей нерентабельных магазинов.

