Бренд Women’secret может передать точки продаж белорусскому франчайзи для работы в РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Владелец бренда нижнего белья и домашней одежды Women’secret может передать некоторые свои точки продаж в РФ белорусскому франчайзи Fashion House. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

По словам инсайдеров, эти магазины в России будут осуществлять деятельность под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда. При этом работу могут начать не все точки продаж. Это связано с тем, что партнер Women’secret планирует отказаться от аренды площадей нерентабельных магазинов.

Помимо этого, в HeadHunter обнаружили информацию о наборе сотрудников для магазинов сети в столичных торговых центрах "Метрополис", "Авеню", "Европолис", а также в одноименном ТРК в Петербурге и "Атмосфере". В объявлении говорится, что Fashion House занимается поиском персонала.

Эта компания развивает в Белоруссии по франшизе Women’secret в том числе и другие западные бренды: Mango, MaxMara и Zegna. На территории России Fashion House реализует несколько точек итальянской Terranova. От каких-либо комментариев ситуации в компании отказались. В российском офисе Women’secret и испанской Tendam также не ответили.

Ранее стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, хотела бы вернуться в РФ после изменения ситуации. Гендиректор компании Оскар Гарсия рассказал, что возобновление работы в России предусматривается в партнерстве с владельцем из ОАЭ.