Bershka вернется в Россию под новым названием – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Магазины Bershka вновь откроются в России под новым названием – Ecru. Ожидается, что торговые точки заработают в апреле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Bershka вернется в Россию под новым названием – Ecru. Камбэк ждем в апреле. Вместе с ней Pull&Bear станет DUB и Zara – Maag", – говорится в публикации.

Отмечается, что компания уже осуществляет набор сотрудников. Всего планируют собрать персонал из 4,5 тысячи человек. При этом могут быть приняты и старые сотрудники, некоторым уже поступили звонки с приглашением вернуться. Набор ведется в 240 магазинов по всей России.

Открытие должно было состояться раньше, однако сроки были сдвинуты из-за разрушительных землетрясений на территории Турции.

Уточняется, что в магазины будут привозить одежду, произведенную на китайских и турецких заводах. По словам сотрудников, повышать цены компания не планирует. Внутренней системы учета товаров RFID не будет, что, как отмечается в сообщении, может привести к росту краж.

Работникам обещают платить 192 рубля в час, также предусмотрены бонусы от продаж.

Ранее компания Inditex, владелец в том числе торговых марок Zara и Bershka, решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщалось, что Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

Позднее появилась информация, что коллекция обновленных магазинов бренда Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.



Магазины Bershka вновь откроются в России уже в апреле

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