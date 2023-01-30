Коллекцию обновленных магазинов Zara разработают специально для РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Коллекция обновленных магазинов бренда Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России. Об этом заявила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

"Это будет абсолютно другой магазин, который отличается в первую очередь коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия", – приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что к разработке коллекции привлечены специалисты испанской компании Inditex, которой принадлежат в том числе торговые марки Zara и Bershka. Цветкова заявила, что цены, скорее всего, останутся в рамках концепции Zara.

Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский считает, что, если обновленный бренд представит весеннюю коллекцию, то он должен будет открыться в течение февраля. По его словам, если подобного не произойдет, то магазины откроются лишь к следующей коллекции, примерно через три месяца.

Ранее источник Москва 24 сообщил, что магазины Zara откроются в РФ под новым названием в начале февраля. Первая точка, предположительно под названием Maag, может быть открыта в московском торговом центре "Авиапарк".

В марте 2022 года Zara приняла решение о прекращении работы сети магазинов на территории России. Позднее компания Inditex сообщилао решении продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

Daher будет работать в России под собственными брендами. В Inditex заявили о достижении с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

Магазины Zara готовятся к открытию под новым названием

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