Zara и Bershka вернутся в РФ под новыми названиями

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Группа компаний Daher, которая покупает в России Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие), будет работать в стране под своими брендами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на испанский холдинг.

В Inditex рассказали о достижении первоначального соглашения о продаже бизнеса в РФ. Данное решение должно одобрить российское правительство.

Продажа бизнеса, считают в холдинге, позволит сохранить значительное число рабочих мест, так как сделка подразумевает передачу большинства договоров аренды.

Ранее СМИ сообщили, что магазины Zara откроются в России под названием "Новая мода" (New fashion). В общей сложности планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group. Уточнялось, что российский офис продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.



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