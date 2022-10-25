Владелец Zara рассказал о соглашении по продаже бизнеса в РФ группе Daher

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Испанская компания, владелец в том числе торговых марок Zara и Bershka, решила продать свой бизнес на территории России группе Daher. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы.

"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест.

Ранее в СМИ поступила информация, что магазины Zara останутся в России под названием "Новая мода" (New fashion). Уточнялось, что в торговых точках будут присутствовать не все коллекции бренда.

Всего запланировали открыть четыре бренда, входивших вместе с Zara в Inditex Group.

Позже партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал рассказал, что торговые точки Zara могут снова открыться в РФ под новым названием весной следующего года. По его словам, точное название бренда пока не утверждено.

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