25 октября, 19:54Экономика
Владелец Zara рассказал о соглашении по продаже бизнеса в РФ группе Daher
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Испанская компания, владелец в том числе торговых марок Zara и Bershka, решила продать свой бизнес на территории России группе Daher. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы.
"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест.
Ранее в СМИ поступила информация, что магазины Zara останутся в России под названием "Новая мода" (New fashion). Уточнялось, что в торговых точках будут присутствовать не все коллекции бренда.
Всего запланировали открыть четыре бренда, входивших вместе с Zara в Inditex Group.
Позже партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал рассказал, что торговые точки Zara могут снова открыться в РФ под новым названием весной следующего года. По его словам, точное название бренда пока не утверждено.
Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!