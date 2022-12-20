Управляющая брендом Zara компания зарегистрировала домены потенциальных интернет-магазинов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Компания "Новая мода", управляющая брендом Zara, зарегистрировала новые доменные имена потенциальных интернет-магазинов одежды. Об этом свидетельствуют данные "Спарк".

Сообщается, что в декабре "Новая мода" зарегистрировала домены dubfashion.ru, dubonline.ru ecru-clothing.ru, ecru-fashion.ru.

В марте 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Позднее компания Inditex решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex также подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

Запуск обновленных магазинов Zara под новым названием запланирован с марта по сентябрь 2023 года.

Россиянам рассказали, когда откроются обновленные магазины Zara

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!