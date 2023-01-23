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Новости

23 января, 13:30

Экономика

Посетители ТЦ оценили возможное открытие магазинов Zara под новой вывеской

Посетители ТЦ оценили возможное открытие магазинов Zara под новой вывеской

Магазины одежды Zara откроются весной под названием Maag

Магазины одежды Zara откроются весной под новым названием

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Новый владелец российской части бизнеса фэшн-группы Inditex планирует открыть первые магазины в РФ под своими брендами уже весной. Одним из первых в Москве станет магазин под вывеской Maag. Посетители ТЦ оценили возможное открытие данных торговых точек.

Эксперты прокомментировали, что компании придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией. Подробнее о том, что будет с ценами и ассортиментом, – в эфире телеканала Москва 24.

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