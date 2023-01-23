Посетители ТЦ оценили возможное открытие магазинов Zara под новой вывеской

Новый владелец российской части бизнеса фэшн-группы Inditex планирует открыть первые магазины в РФ под своими брендами уже весной. Одним из первых в Москве станет магазин под вывеской Maag. Посетители ТЦ оценили возможное открытие данных торговых точек.

Эксперты прокомментировали, что компании придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией. Подробнее о том, что будет с ценами и ассортиментом, – в эфире телеканала Москва 24.