Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, Запад привержен заблуждению, что Украина может иметь успех на поле боя. Это заблуждение заставит западные страны в будущем пожалеть, добавил Песков. Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной деградирует, появляется еще большая напряженность.

Песков также заявил, что власти зарубежных стран должны раскаяться в своем цинизме за последние 8 лет и прислушаться к озабоченностям России для остановки конфликта на Украине. Ранее РФ была отвергнута, когда предлагала западным странам сесть за стол переговоров для решения сложившихся проблем.

"Конечно, нужно, наверное, раскаиваться в цинизме за последние восемь лет, когда происходила "игра в наперстки": когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки минскими договоренностями", – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что не стоит преувеличивать значение возможных поставок танков НАТО Украине.

Песков заметил, что киевский режим может столкнуться с обслуживанием и ремонтом танков, в связи с этим обстоятельства не помешают РФ достичь поставленных целей в спецоперации.

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

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