Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Центрального командования вооруженных сил США Ллойд Остин заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Остин призвал союзников не допускать промедления в оказании военной помощи Киеву.

"Это переломный момент <...>. Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", – сказал глава Пентагона.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя. По словам министра, главным бенефициаром конфликта на Украине выступают США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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