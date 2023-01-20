11:28Политика
Офицер США подверг сомнениям успех Украины после новых поставок вооружений от НАТО
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Поставки вооружений от НАТО не помогут изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive.
"Более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания", – сообщил офицер.
Как объяснил Дэвис, для применения любого вооружения в боевых действиях необходимо иметь подготовку и опыт. Также техника должна быть обеспечена топливом и боеприпасами, а также постоянно обслуживаться.
По мнению офицера, без необходимых знаний и возможностей украинские войска не смогут получить от поставок желаемого результата.
Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает разные виды вооружений на сумму 2,5 миллиарда долларов. В пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.
США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов
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