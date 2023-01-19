19:36Политика
В НАТО назвали по-прежнему вероятной угрозу конфликта с Россией
Фото: ТАСС/imago images/Scanpix/Lukas Balandis
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта с Россией сохраняется. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции…, поэтому угроза не исчезает", – заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по России выведут конфликт в регионе на новый уровень. Потенциальные последствия несут угрозу для "глобальной и общеевропейской безопасности".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также предупредил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне.
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