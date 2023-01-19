В НАТО назвали по-прежнему вероятной угрозу конфликта с Россией

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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта с Россией сохраняется. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции…, поэтому угроза не исчезает", – заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по России выведут конфликт в регионе на новый уровень. Потенциальные последствия несут угрозу для "глобальной и общеевропейской безопасности".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также предупредил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне.

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