Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о "русском вопросе"

Фото: kremlin.ru

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова извиниться за сопоставление политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера. Это следует из заявления конгресса, размещенного на сайте.

"Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста", – говорится в заявлении.

По мнению ЕЕК, слова главы российского МИД сопоставимы с искажением понятия "холокост" на базовом уровне. Члены конгресса потребовали отозвать ранее озвученное заявление.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году Лавров сообщил, что США создали Евросоюз и НАТО с целью объединиться в коалицию против Москвы и решить "русский вопрос", подобно нацистской Германии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что в Америке не намерены серьезно воспринимать слова Лаврова. По его словам, действия Лаврова можно воспринимать как оскорбительные, но не более.



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