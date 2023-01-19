10:39Политика
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о "русском вопросе"
Фото: kremlin.ru
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова извиниться за сопоставление политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера. Это следует из заявления конгресса, размещенного на сайте.
"Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста", – говорится в заявлении.
По мнению ЕЕК, слова главы российского МИД сопоставимы с искажением понятия "холокост" на базовом уровне. Члены конгресса потребовали отозвать ранее озвученное заявление.
На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году Лавров сообщил, что США создали Евросоюз и НАТО с целью объединиться в коалицию против Москвы и решить "русский вопрос", подобно нацистской Германии.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что в Америке не намерены серьезно воспринимать слова Лаврова. По его словам, действия Лаврова можно воспринимать как оскорбительные, но не более.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!