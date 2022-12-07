Папа Римский сравнил конфликт на Украине с Холокостом

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Папа Римский Франциск заявил о сходстве текущих событий на Украине с Холокостом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время беседы с польскими паломниками он напомнил о 80-летнем юбилее нацистской операции "Рейнхард" по уничтожению евреев на территории оккупированной Польши.

"История повторяется. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине", – сказал понтифик.

Ранее Папа Римский в интервью американским СМИ заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев вручил ноту протеста руководству внешнеполитической службы Святого Престола в связи с данным заявлением. Он подчеркнул, что российская сторона возмущена словами понтифика.

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