Канье Уэст призывает евреев простить Гитлера

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст просит евреев простить Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Rolling Stone.

Исполнитель дал интервью обозревателю Гэвину Макиннесу. Рэпер заявил, что реакция общественности на его предыдущее интервью, в котором он сообщил о своей симпатии к немецкому диктатору, была "потрясающей для президентской кампании". При этом он подчеркнул, что еврейский народ не должен осуждать Уэста за его взгляды.

"Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Сегодня еврейский народ должен простить Гитлера", – высказался исполнитель.

Также рэпер обвинил евреев в том, что они испортили репутацию Гитлеру, потому что он "изгнал их из страны". Во время интервью Уэст также вернулся к своим ранним утверждениям о том, что еврейский народ контролирует большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

Ранее Уэст выразил симпатию по отношению к Адольфу Гитлеру. По его словам, нельзя отрицать, что немецкий диктатор "сделал что-то хорошее".

Рэпер подчеркнул, что не желает видеть слова "зло" и "нацисты" в одном предложении. Он добавил, что не выступает против всего еврейского, однако вместе с тем любит нацистов. Владелец Twitter Илон Маск в ответ заявил, что аккаунт певца вновь заблокируют за нарушение правил соцсети.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!