Канье Уэст рассказал о симпатии к Гитлеру

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст выразил симпатию по отношению к Адольфу Гитлеру. Он заявил об этом во время интервью с телеведущим Алексом Джонсом, сообщает телеканал "360".

Музыкант сказал, что видит хорошее в Гитлере. По его словам, нельзя отрицать, что немецкий диктатор "сделал что-то хорошее".

"Я люблю всех. Этот парень изобрел хайвеи, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. <…> Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином", – подчеркнул рэпер.

Уэст отметил, что не желает видеть слова "зло" и "нацисты" в одном предложении. Он добавил, что не выступает против всего еврейского, однако вместе с тем любит нацистов.

Позже владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера вновь заблокируют за нарушение правил соцсети. Он пояснил, что сделал все возможное, однако Уэст нарушил правила, направленные против призывов к насилию.

Действие его аккаунта к настоящему времени уже приостановлено.

В октябре аккаунт Канье Уэста уже блокировали за его высказывания о еврейской общине. Рэпер, в частности, опубликовал ссылку на сигнал готовности к обороне Вооруженных сил США и написал, что готов нанести смертельную атаку на евреев.



Канье Уэст заявил о своих симпатиях к Гитлеру

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