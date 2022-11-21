Канье Уэст планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Такое заявление он сделал в эфире портала X17 Online.

Уэст также представил Майло Яннопулоса как человека, который работает над президентской кампанией рэпера.

В ответ на вопрос, означает ли это, что Уэст будет баллотироваться в президенты, тот ответил: "Да, вот так просто".

По данным газеты New York Post, Яннопулос раньше работал в команде членов палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин и возглавлял одну из редакций портала Breitbart. Со второго места работы он уволился в 2017 году после "провокационных заявлений".

Уэст уже баллотировался в президенты США в 2020 году. Тогда он зарегистрировался кандидатом от партии BDY (Birthday Party – "Партия дня рождения", или "Вечеринка по случаю дня рождения"). Позже сам Уэст признался, что его участие в выборах обречено на провал. Он подчеркнул, что лишь хочет отобрать голоса у действующего президента США Джо Байдена.



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