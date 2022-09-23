Рэпер Канье Уэст намекнул, что снова хочет баллотироваться в президенты США

13:16
Фото: ТАСС/AP Photo/Lewis Joly
Американский рэпер, музыкальный продюсер и автор песен Канье Уэст намекнул на то, что вновь примет участие в выборах на пост президента США в 2024 году.
На вопрос о том, есть ли у Уэста какие-либо политически планы на будущее, он ответил положительно в интервью изданию ABC News. Ранее рэпер в своих социальных сетях уже сообщал о желании баллотироваться на пост президента в 2024 году.
В январе Уэст выразил готовность посетить Россию, где он хочет провести воскресную службу в храме, а также познакомиться с Владимиром Путиным и бизнесменом Аразом Агаларовым. Кроме того, артист планировал встретиться с певцом Эмином, чтобы записать совместные треки.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле с деятельностью рэпера знакомы не настолько глубоко, чтобы давать какие-либо оценки. По его словам, администрация президента не является визави исполнителя.
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