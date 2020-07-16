10:28
Фото: AP Photo/Michael Wyke
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного избиркома.
Исполнитель успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов в последний день – 15 июля. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party – "Партия дня рождения", или "Вечеринка по случаю дня рождения").
В этом штате независимыми кандидатами также зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс. Это означает, что как минимум в Оклахоме фамилии всех трех кандидатов появятся в избирательном бюллетене.
О намерении Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Однако эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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