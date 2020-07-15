Илон Маск согласился поддержать Уэста на выборах в другой раз

13:40
Фото: ТАСС/Zuma
Американский предприниматель Илон Маск согласился поддержать рэпера Канье Уэста в президентской гонке в следующий раз, через четыре года. Ближайшие выборы пройдут в США 3 ноября 2020 года, передает "Газета.ру".
Ранее Маск удалил свое сообщение, в котором выражал поддержку артисту на предстоящих выборах американского главы. Причиной изменения решения основателя SpaceX и Tesla стало эпатажное интервью Forbes, где Уэст говорил, что вакцины являются "отметинами дьявола".
"Канье после объяснил мне, что имел в виду, и в этом больше смысла, чем многие, в том числе я, думали", – прокомментировал Маск. Он подчеркнул, что готов поддержать рэпера на выборах, запланированных в 2024 году.
Про планы Уэста в борьбе за президентский пост стало известно в начале июля. "Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", – говорилось в публикации певца.
В выборах на пост главы Белого дома примет участие действующий президент Дональд Трамп. Он одержал победу на избирательной кампании в 2016 году.
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