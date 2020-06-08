Трамп высмеял сенатора-республиканца Ромни после участия в протестах

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Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп иронично прокомментировал участие сенатора-республиканца Митта Ромни в марше протеста в Вашингтоне. Об этом американский глава написал в Twitter.
Ромни является бывшим кандидатом на пост президента. Он оказался первым представителем республиканцев, который присоединился к протестам в американской столице. Сенатор от штата Юта проследовал вместе с протестующими по Пенсильвании-авеню. Снимками с шествия он поделился в своем Instagram.
"Потрясающая искренность. Ну что за парень. Трудно поверить, что с этими политическими талантами его проценты (поддержки) в Юте так сильно падают", – говорилось в публикации главы Белого дома.
В США начались беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от действий полиции. Один из стражей порядка надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он скончался в реанимации.
Четырех правоохранителей, причастных к скандальному задержанию, уволили. Так, сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы причастных к инциденту арестовали и осудили за убийство. Властям Миннеаполиса пришлось вводить в городе режим ЧС из-за протестов.
Ранее стало известно, что Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.
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