Трамп назвал единственное условие поражения на выборах

Фото: ТАСС/Alex Brandon/AP

Дональд Трамп считает, что может проиграть на предстоящих в ноябре президентских выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте, сообщает РИА Новости.

"Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", – подчеркнул американский лидер.

Ранее губернатор-демократ Калифорнии Гевин Ньюсом заявил о намерении на предстоящих выборах президента разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению главы Белого дома, такое голосование непрозрачно – бюллетени подделывают и подписывают за других.

В то же время Трамп подчеркнул, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

Ранее Трамп рассказал о планах на случай поражения на выборах. По его словам, в этом случае он займется "другими вещами". Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября этого года.