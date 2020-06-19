Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

08:26

Трамп назвал единственное условие поражения на выборах

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Alex Brandon/AP

Дональд Трамп считает, что может проиграть на предстоящих в ноябре президентских выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте, сообщает РИА Новости.

"Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", – подчеркнул американский лидер.

Ранее губернатор-демократ Калифорнии Гевин Ньюсом заявил о намерении на предстоящих выборах президента разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению главы Белого дома, такое голосование непрозрачно – бюллетени подделывают и подписывают за других.

В то же время Трамп подчеркнул, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

Ранее Трамп рассказал о планах на случай поражения на выборах. По его словам, в этом случае он займется "другими вещами". Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября этого года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать