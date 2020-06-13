Трамп рассказал о планах на случай поражения на выборах

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Президент США Дональд Трамп раскрыл свои планы на случай поражения на выборах президента в ноябре нынешнего года. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

В частности, глава Белого дома пообещал не предпринимать попытки удержаться у власти в случае проигрыша

"Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами", – сообщил Трамп.

При этом он добавил, что возможная победа его соперника – демократа Джо Байдена – может стать для страны "очень печальным событием".

Ранее Трамп прокомментировал протестные акции в Сиэтле. В частности, американский лидер назвал протестующих внутренними террористами.

Позднее на заявление Трампа отреагировала мэр Сиэтла. Она предложила президенту США "вернуться в бункер".