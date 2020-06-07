Трамп распорядился вывести национальную гвардию из Вашингтона

Фото: ТАСС/Oliver Contreras/POOL/EPA
Дональд Трамп написал в Twitter, что распорядился вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в городе/
"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", – написал он.
Президент США отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".
Трамп добавил, что накануне вечером протестующих в городе было гораздо меньше, чем ожидалось.
Также в Вашингтоне отменяется комендантский час, действовавший неделю.
Беспорядки в США продолжаются с конца мая, когда при задержании полицией в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его заподозрили в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.
Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.