Трамп распорядился вывести национальную гвардию из Вашингтона

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Дональд Трамп написал в Twitter, что распорядился вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в городе/

"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", – написал он.

Президент США отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".

Трамп добавил, что накануне вечером протестующих в городе было гораздо меньше, чем ожидалось.

Также в Вашингтоне отменяется комендантский час, действовавший неделю.

Беспорядки в США продолжаются с конца мая, когда при задержании полицией в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его заподозрили в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.