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Общество

05 июня, 21:19

В Миннеаполисе полиции запретят использовать удушающие приемы

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

В Миннеаполисе запретят полиции использовать удушающие приемы после смерти Джорджа Флойда, сообщило агентство Associated Press.

Также полицейские должны будут сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег, а при необходимости вмешиваться в подобные ситуации, чтобы остановить насилие.

На любое использование полицией дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат потребуется санкция шефа полиции.

Ранее часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Теперь она называется Black Lives Matter Plaza (площадь Жизнь черных имеет значение).

Беспорядки в США продолжаются с конца мая, когда при задержании полицией в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его заподозрили в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.

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