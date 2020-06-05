В Миннеаполисе полиции запретят использовать удушающие приемы

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В Миннеаполисе запретят полиции использовать удушающие приемы после смерти Джорджа Флойда, сообщило агентство Associated Press.

Также полицейские должны будут сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег, а при необходимости вмешиваться в подобные ситуации, чтобы остановить насилие.

На любое использование полицией дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат потребуется санкция шефа полиции.

Ранее часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Теперь она называется Black Lives Matter Plaza (площадь Жизнь черных имеет значение).

Беспорядки в США продолжаются с конца мая, когда при задержании полицией в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его заподозрили в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.