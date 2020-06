Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Об этом сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в своем аккаунте в Twitter.

Теперь она называется Black Lives Matter Plaza. На видео, прикрепленном к твиту, видно, как специалисты устанавливают табличку с новым наименованием.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b