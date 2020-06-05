05 июня, 19:52
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Об этом сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в своем аккаунте в Twitter.
Теперь она называется Black Lives Matter Plaza. На видео, прикрепленном к твиту, видно, как специалисты устанавливают табличку с новым наименованием.
The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b— Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC (@MayorBowser) June 5, 2020
В минувшие выходные протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. В понедельник произошел разгон демонстрации, после чего в городе не было крупных волнений. Протесты стали носить мирный характер.
Беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.
По состоянию на 3 июня в США задержано более 9 тысяч человек с момента начала протестов. Больше всего захваченных полицией оказалось в Лос-Анджелесе (2,7 тысячи человек). В Нью-Йорке арестовано около 1,5 тысячи протестующих.
В связи с беспорядками власти Вашингтона ввели комендантский час, который начинается в 19:00. Кроме того, в связи с беспорядками Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона. Военнослужащие работают в режиме повышенной боевой готовности.
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